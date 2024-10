Mister Semplici effettua tre cambi rispetto a Crotone: fuori Lykogiannis, Ceppitelli e Pavoletti, dentro Zappa, Klavan e Simeone.

Al 5' subito occasione Cagliari con un colpo di testa di Joao Pedro, respinto quasi sulla linea di porta da un difensore del Bologna. Al 14' bella azione del Cagliari con una rovesciata di Nandez messa in mezzo, tiro di Nainggolan, palla su Joao Pedro che però é in fuorigioco.

Al 19' Joao Pedro dentro per Simeone che anticipa il difensore e si presenta solo davanti a Skorupski ma il portiere respinge in corner il tiro del Cholito.

Dall'angolo seguente arriva il vantaggio del Cagliari: colpo di testa in anticipo di Rugani e palla alle spalle del portiere polacco degli emiliani. Dopo esser passato in vantaggio il Cagliari controlla con sicurezza il match, si rende pericoloso su alcuni calci piazzati e praticamente non subisce più nessun tiro verso la porta di Cragno. Ottimo primo tempo di Nandez e di Klavan in particolare.

All'intervallo resta negli spogliatoi Rugani, dentro Ceppitelli. La prima occasione é del Bologna, cross di De Silvestri e colpo al volo di Svanberg ben parato da Cragno.

Al 52' Godin di testa impegna Skorupski. Al 56' colpo di testa stavolta per il Bologna che impegna Cragno in corner. Al 61' dentro Pavoletti per Simeone. Al 67' discesa di Nandez sulla sinistra, palla in mezzo, Antov mette in corner. Al 72' destro angolato di Vignato, Cragno si distende e para. Dentro Deiola per Marin al 79'.

Nel finale dentro Cerri e Asamoah per Joao Pedro e Zappa. All'84' colpo di testa di Sansone e Nandez che respinge con la mano ma era ravvicinato e dunque l'arbitro lascia andare. All'89' Pavoletti di testa e Schouten che respinge sulla linea di porta con la palla che era entrata per 3/4. Dopo 5' di recupero la partita finisce così!