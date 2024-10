Il Cagliari perde una brutta partita contro il Bologna in casa e apre una piccola crisi, viste le ultime due gare davvero brutte degli uomini di Lopez. Dopo la sconfitta contro la Lazio ci si aspettava un pronto riscatto della squadra, ma gli emiliani hanno fatto passare una brutta serata a tutti i tifosi rossoblu accorsi al Sant'Elia. Non c'è mai stata partita, la squadra di Pioli ha dominato dall'inizio alla fine. Di Garics nel primo tempo e Kone e Pazienza nella ripresa, i gol della serata. Un secco 0-3 che per ora non mette in discussione il lavoro di Lopez, come ha confermato Cellino da Miami. Adesso sotto con la temutissima trasferta di Verona, dove l'Hellas ha totalizzato finora 5 vittorie su 5 al Bentegodi.

Ecco il tabellino del match:

Cagliari-Bologna 0-3 (primo tempo 0-1)

Marcatori: 26' Garics (B), 58' Kone (B), 60' Pazienza (B)

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi, Pisano, Rossettini, Astori, Murru, Ibraimi (46' Dessena), Conti, Nainggolan, Cossu (60' Avelar), Ibarbo, Pinilla (67' Nenè). All. Lopez.

Bologna (3-5-1-1): Curci, Sorensen, Natali (12' Antonsson), Mantovani (40' Perez), Garics, Pazienza (80' Christodoulopoulos), Krhin, Laxalt, Morleo, Kone, Cristaldo. All. Pioli.

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 12' Murru (C), 13' Antonsson (B), 18' Garics (B), 31' Cossu (C), 65' Pinilla (C), 73' Morleo (B)

Espulsi: 51' Murru (C)