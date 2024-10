Vigilia di Cagliari-Benevento. Dopo il match dell’Olimpico di Roma contro la Lazio, alla Sardegna Arena arriva la squadra del neo allenatore De Zerbi, ultima con 0 punti, nove sconfitte su nove partite, un record. Queste le parole di mister Lopez alla vigilia, raccolte dal nostro inviato ad Asseminello: “C'è poco tempo, è vero, ma ho solo pensato a sfruttare al massimo il tempo che abbiamo. Domani poi abbiamo un altro allenamento e si vedrà.

I concetti fondamentali, comunque, ho provato a trasmetterli in questo poco tempo. È chiaro che ne avrei voluto di più, ma va bene così. Con la Lazio abbiamo dimostrato di esserci. Bisogna continuare su quella falsa riga e migliorare. Domani è una partita che dobbiamo vincere, non penso a quanto abbiamo da perdere, ma quanto abbiamo da guadagnare. Penso sempre positivo. Ora in casa dobbiamo proseguire quanto fatto a Roma.

Anche domani, contro i giallorossi, si proseguirà con il modulo con la difesa a tre: “Possiamo continuare ad andare avanti con la difesa a tre. È vero che abbiamo preso tre gol, ma sono stati frutto di episodi. Domani, inoltre, vorrei vedere il mio pubblico, il nostro pubblico, quello che in passato ci ha trascinato. È chiaro che saremo noi, mettendoci grinta e voglia, a fargli capire che ci siamo. Ho un gruppo forte. Me l’hanno già dimostrato”.

Si parla poi di alcuni singoli: “Domani giocano Rafael, Ceppitelli e Sau, tre undicesimi di formazione sono questi. Il resto si vedrò. Non sono a disposizione Deiola, Cragno e Cossu, mentre Melchiorri ci sarà, è importante che sia con noi, anche se non è ancora del tutto pronto. Van der Wiel? Deve migliorare fisicamente perché deve stare bene per rendere. Cigarini? È un giocatore importante, ma A Roma ho valutato un’altra soluzione con Barella regista. Questo non vuol dire che Cigarini è escluso. Per noi tutti sono importanti. Pavoletti? La scelta di lasciarlo in panchina l’ho spiegata già a Roma. In quella partita potevamo far male con due giocatori veloci, ma lui per noi è importante, non è stata un’esclusione definitiva”.