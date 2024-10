I rossoblù scendono in campo con Radunovic in porta, Altare, Dossena e Obert i tre difensori, Zappa e Azzi sulle fasce, Makoumbou regista con Kourfalidis e Mancosu ai lati, la coppia Lapadula-Prelec davanti.



Il Cagliari prende subito in mano le redini del gioco e al 9’ ha la prima occasione con Azzi che rientra sul destro e calcia, palla respinta in corner da un difensore avversario: nulla di fatto poi sul corner seguente. Al 19’ il Cagliari sostituisce Kourfalidis infortunato con Lella. Al 28’ grande chance per i sardi, Mancosu per Prelec che si lancia verso la porta difesa da Paleari, ma lo sloveno calcia debolmente sull’uscita del portiere avversario. Al 30’ angolo dalla destra e colpo di testa alto di Lella. Al 33’ Mancosu prova una semi-rovesciata da fuori area, palla di poco a lato. Al 46’ cross di Zappa e colpo di testa alto di Lapadula. È l’ultima occasione del primo tempo.



All’intervallo mister Ranieri sostituisce Mancosu con Luvumbo. Il Cagliari rientra in campo e come nel primo tempo prende in mano il pallino del gioco ma le conclusioni pericolose latitano. Al 64’ Ranieri prova a dare una scossa al reparto avanzato, fuori l’impalpabile Prelec, dentro Millico. Al 70’ arriva la prima conclusione della ripresa ed è di Lapadula che di rabbia scaglia un sinistro da fuori che non impensierisce più di tanto Paleari.

Al 73’ Altare, già ammonito, si becca un altro giallo e viene espulso, fallo su Acampora e rosso per il difensore rossoblù. Al 75’ La Gumina col sinistro spara alto di poco spaventando Radunovic, il guardalinee alza la bandierina, ma la posizione sarebbe stata regolare. Un minuto dopo, però, Lapadula trova il vantaggio e scaccia la paura, colpo di testa in anticipo sul difensore che beffa Paleari! All’82’ dentro Goldaniga e fuori Obert.

All’86’ Pettinari segna per il Benevento ma il gol è immediatamente annullato per fallo di mano dell’attaccante campano che accetta subito la decisione consapevole dell’infrazione commessa. Quattro minuti di recupero. Al 92’ grande rischio in area di rigore, con Improta che mette un pallone in mezzo che attraversa tutta l’area piccola con Tello che arriva di poco in ritardo. Al 95’ il Benevento ha l’occasione finale con una punizione di Acampora che mette dentro (con anche Paleari in area di rigore), ma la spreca calciando alto e la partita finisce così.