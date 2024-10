Ticket esauriti in pochissime ore. La Unipol Domus di Cagliari è sold-out in vista della gara di andata delle finali playoff per la promozione in Serie A. I rossoblù, giovedì 8 giugno alle ore 20.30, dovranno vedersela col Bari che ha eliminato il Sudtirol in semifinale.

Adesso, sul web, è rischio bagarinaggio per i tanti che vorrebbero esserci a tutti i costi. Su Facebook, Ebay e altre piattaforme di compravendita online, infatti, spuntano biglietti a prezzi maggiorati o anche a prezzi inferiori, ma occhio alle truffe.

Come si legge sul sito del Cagliari Calcio, i prezzi dei biglietti erano i seguenti: 25 € in curva, 30 € distinti nord, sud e laterali, 40 € distinti centrali, 50 € in tribuna. Prezzi inferiori erano previsti per abbonati, donne, under 18 e over 60.

Molti dei profili che offrono ticket in vendita sui social in queste ore sono di dubbia verificabilità. I tagliandi, inoltre, sono nominali e le procedure per il cambio dei nominativi sono rigide e non sempre attuabili.