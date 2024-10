Il nome dei Nahitan Nandez è il più pronunciato nelle ultime ore sulle rive del Poetto.

Il popolo rossoblu è in rivolta: la favola fra Nicolò Barella e il Cagliari sembra essere giunta ai titoli di coda. Non è ancora finita, in realtà, ma col Chelsea pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro sembra davvero difficile che il presidente Giulini possa resistere a lungo alle sirene britanniche.

Se davvero Barella prendesse un aereo per Londra già nel corso della sessione invernale di calciomercato, il sostituto designato sarebbe Naithan Nandez, 23enne centrocampista del Boca Juniors e della nazionale uruguaiana.

Nato il 28 dicembre 1995, Nandez è al centro del progetto del ct della Celeste Oscar Tabarez, essendosi configurato quale uno dei più promettenti talenti della nuova generazione di fenomeni uruguagia, insieme ai compagni di reparto Bentancur della Juve e Torreira dell'Arsenal.

Ex capitano dell’U20, Nahitan Nandez ha dato un nuovo connotato alla cosiddetta garra, lo stereotipo della grinta grinta incosciente che contraddistingue i calciatori uruguaiani, contribuendo a trasformare il dinamismo animalesco del gioco Celeste in intelligenza calcistica e visione tattica.

E' un centrocampista moderno e dalle indiscutibili doti atletiche, capace di recuperare rapidamente la posizione e il possesso attraverso il pressing unito a improvvise accelerazioni. Agonismo, sì, ma con armonia dei movimenti e delle scelte di gioco.

La poliedricità e adattabilità a diversi ruoli si unisce a un carattere fumantino che non ne mina il carisma e la leadership.

Dopo quattro stagioni al Peñarol è passato al Boca nel 2017 ritagliandosi uno spazio importante collezionando ad oggi 46 presenze e 4 gol. Con la maglia della nazionale ha giocato da titolare tutte le partite dei Mondiali 2018, subentrando al secondo tempo solo nella sfida contro l'Arabia. Gli uomini di Tabarez sono stati fermati ai Quarti dalla Francia poi vincitrice della competizione.

Il Cagliari, secondo i rumors di mercato, sarebbe pronto a spendere 21 milioni di euro per ottenere il 70% del suo cartellino .