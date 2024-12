In occasione della sfida in programma per sabato 14 dicembre all'Unipol Domus fra Cagliari e Atalanta, valevole per la 16esima giornata di serie A, il prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Bergamo.

Il provvedimento, spiega la segreteria, è stato emesso per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive.