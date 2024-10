I Rossoblù battono l’Atalanta con un gol di Ceppitelli nel finale e questo serviva per portare a casa una soffertissima salvezza, senza aspettare i risultati dagli altri campi, peraltro favorevoli fin da subito. Le altre pretendenti alla salvezza, Udinese, Chievo e Spal, vincono tutte, ma questo poco conta. Il Cagliari chiude al sedicesimo posto. Lopez e i suoi ragazzi, quindi, raggiungono una salvezza che fino a due giornate fa sembrava quasi impossibile. Anche la vittoria di Firenze, in questo senso, è stata decisiva. Ora c’è da guardare al futuro, comunque sempre in Serie A.

LA CRONACA. Mister Lopez conferma la formazione che ha sbancato Firenze, quindi con Cigarini in panchina. L’avvio è vibrante, col Cagliari spinto da una Sardegna Arena gremitissima. L’Atalanta protesta subito per un possibile calcio di rigore per fallo di mano di un difensore rossoblù ma l’arbitro, dopo il controllo Var, ha lasciato proseguire. Al15’ doppia chance per il Cagliari prima per Farias poi per Deiola, ma in entrambe le occasioni è bravissimo Gollini. Nel frattempo da Napoli arrivano buone notizie e quindi la partita rallenta un po'. L’Atalanta ha un’unica occasione con Ilicic al 25’, ma il suo sinistro a giro finisce a lato. Il primo tempo dunque si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa subito Cagliari in avanti con Deiola ma la palla finisce a lato. Al6’ gol annullato a Lonita per un fallo dello stesso moldavo. La partita si spegne nuovamente con l’Atalanta a sua volta rassegnata al settimo posto visto la larga vittoria del Milan. Al65’ tiro di Freuler a giro e plastica parata di Cragno. Al70’ Pavoletti in profondità per Farias, ma il brasiliano è anticipato all’ultimo. Conclusione pericolosa di Barrow all’80’.

Nel finale Lopez concede la passerella a Cossu, alla sua ultima partita con la maglia del Cagliari e all’87’ arriva il gol di Ceppitelli che sigilla un pomeriggio di festa per i rossoblù. Al 90’Caldaia sbaglia anche un rigore per l’Atalanta.