LA CRONACA

Di Francesco conferma la formazione vista a Roma la settimana scorsa, con la sola eccezione di Simeone al posto di Pavoletti. Nainggolan e Joao Pedro alle sue spalle. Recuperato Lykogiannis che gioca regolarmente a sinistra. Conferma del trio difensivo Walukiewicz-Godin-Rugani.

Cagliari che parte subito fortissimo: al 2' calcio d'angolo, Godin la sfiora, palla deviata da Djimsiti che finisce sul palo! Al 7' palla recuperata da Marin, a sinistra per Lykogiannis che la mette in mezzo per Simeone che è fermato ad un passo dalla rete da un difensore bergamasco. Cagliari ancora pericoloso al 12', dopo un'azione tambureggiante la palla messa dentro da Lykogiannis é preda di Djimsiti che mette in corner anticipando Simeone. Un Cagliari certamente più arrembante, grintoso e determinato rispetto alle ultime uscite mette in difficoltà l'Atalanta nella prima metà del primo tempo. Al 25' un colpo di testa alto di Djimsiti è il primo tiro dell'Atalanta verso la porta difesa da Cragno. Godin in formato Atletico Madrid é riuscito a fermare qualsiasi iniziativa atalantina che sia passata dalle sue parti. La seconda parte del primo tempo vede ancor più battaglia a centrocampo e nessun'altra occasione da rete tanto che il primo tempo finisce 0-0.

All'intervallo l'Atalanta cambia Pasalic e Pessina con De Roon e Miranchuk. Al 3' assist in profondità per Joao Pedro che calcia in scivolata, provvidenziale l'intervento di un difensore neroazzurro. Al 54' punizione di Ilicic ben parata da Cragno. La partita torna combattuta a centrocampo, con poche occasioni da gol da ambo le parti. Atalanta che mette dentro anche Muriel, Cagliari che continua con la formazione iniziale. Al 78' serie di batti e ribatti in area Cagliari, alla fine il tiro di Gosens è deviato in corner. Dentro al 79' Pavoletti e Duncan, fuori Nainggolan e Simeone, entrambi stremati. All'83' cross di Muriel dalla sinistra e colpo di testa di Zapata sulla traversa! All'86' fuori Marin e dentro Deiola. Al 90' ecco la beffa: Muriel passa in mezzo a Zappa e Walukiewicz e batte Cragno con un destro fortissimo. Dentro Cerri per il disperato assalto finale. Al 92' calcio di rigore per il Cagliari per fallo su Ragani che però l'arbitro cancella al Var poiché è il difensore rossoblù che calcia il piede dell'avversario e non il contrario.