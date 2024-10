Il Cagliari perde ancora. Nel posticipo della 22° giornata del campionato di Serie A, l'Atalanta con un gol di Hateboer si porta via tre punti importantissimi dalla Sardegna Arena, arrivando ad una sola lunghezza dal quarto posto. Altra sconfitta per i rossoblù che hanno iniziato malissimo il girone di ritorno. Ora la zona salvezza dista solo 4 punti e la prossima sfida sarà a Milano contro il Milan.

LA CRONACA

Maran rivoluziona la squadra e parte con un 3-5-2: davanti a Cragno ci sono Pisacane, Ceppitelli e Romagna, sulle fasce Faragò a destra e Padoin a sinistra, con Cigarini regista e Ionita-Deiola mezz'ali, davanti Birsa dietro Pavoletti.

Un avvio interessante del Cagliari che tiene botta all'Atalanta. Al 14’ infortunio per Birsa, dentro Joao Pedro. Partita molto equilibrata. Al 23’ colpo di testa di Pasalic, ma Cragno è attento e respinge. Cagliari sulla difensiva, a bloccare tutte le iniziative della squadra col miglior attacco del campionato; la squadra di Maran è compatta nella propria metà campo e l'Atalanta fa fatica a trovare gli spazi.

Al 37’ colpo di testa fuori di Djimsiti. Due minuti dopo, punizione di Gomez e Cragno che alza sopra la traversa. Il primo tempo si chiude senza acuti né da una parte, né dall’altra.

Nella ripresa subito Atalanta in vantaggio con Hateboer che mette entro di testa un cross di Castagne. Al 54’ Cagliari ad un passo dal pareggio: discesa inarrestabile di Joao Pedro, palla in mezzo, Pavoletti anticipa il difensore ma Berisha è miracoloso deviando in corner. Un minuto dopo è Faragò ad arrivare in ritardo all'appuntamento col gol. Al 63’ gol annullato all'Atalanta per fuorigioco di Pasalic. Al 65’ esordio in rossoblù per Thereau. Al 72’ colpo di testa di Zapata, Cragno attento.

Al 79’ gran botta da fuori di Pasalic e bella parata in tuffo del portiere rossoblù. All'85' si fa male proprio Thereau, che aveva fatto vedere qualcosa di buono: Cagliari che finisce in dieci. Al 90’ clamorosa traversa di Deiola su colpo di testa: era l'occasione del pareggio! La partita finisce così, con l'Atalanta che sbanca la Sardegna Arena.