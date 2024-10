Colpo in entrata per il Cagliari: i rossoblù ufficializzano l'arrivo di Kevin Strootman dal Marsiglia. Il centrocampista ex Roma e Genoa arriva in prestito con opzione di rinnovo per un secondo anno. Lo annuncia la società tramite una nota.

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva".

Tutto da ridere invece l'annuncio sui social, con un video che riprende una scena del film cult anni '90 "Mamma ho perso l'aereo", il cui protagonista si chiama, per l'appunto, Kevin, come il centrocampista olandese.

Trentuno anni, Strootman porta esperienza e va a rafforzare il reparto rossoblù, in attesa di conoscere le sorti di Nainggolan, il cui prestito dall'Inter è scaduto (le due società trattano per una cessione definitiva) e di Nandez, sul quale è forte l'interesse di numerosi club inglesi.