Il Cagliari Calcio ha annunciato di aver preso in prestito dalla Roma il difensore Leandro Castan. Il centrale brasiliano è nato nel 1986 a Jaù, comune dello Stato di San Paolo.

Cresciuto nell’Atletico Mineiro, dove ha esordito in prima squadra all’età di 19 anni. Nel settembre 2007 il trasferimento all’Helsingborgs, in Svezia. Rientrato in patria, gioca prima nel Gremio Barueri (33 partite e 1 gol), quindi passa al Corinthians: tre stagioni nelle quali totalizza 65 presenze e 2 gol, vincendo il campionato brasiliano nel 2011 e la Coppa Libertadores l’anno seguente, in finale contro il Boca Juniors. Nel 2012-13 viene acquistato dalla Roma.

In giallorosso colleziona 81 gare e 1 rete. Dopo una breve parentesi alla Sampdoria, nell’agosto 2016 passa al Torino dove gioca 14 partite, per poi fare ritorno nella Capitale al termine della scorsa stagione. Difensore mancino, forte fisicamente, abile nel gioco aereo, Castan vanta 2 presenze con la Nazionale brasiliana.