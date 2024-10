Dopo l'appello dei giocatori e quello del Presidente, ora arrivano anche le parole del tecnico del Cagliari Diego Lopez che chiede a chi di dovere di far tornare a giocare la squadra al Sant'Elia. Ne va del futuro del club. Ecco le parole del mister uruguaiano:

''Questa squadra ha qualità e può anche migliorare l’undicesima posizione della passata stagione, ma deve mettersi bene in testa che l’obiettivo è uno solo ed è la salvezza. A Udine il primo tempo è stato buono. Con Milan e Livorno abbiamo fatto peggio dal punto di vista della prestazione. Concretezza e cattiveria, dobbiamo segnare di più, non si può sbagliare dieci volte. E dobbiamo riuscire a giocare nella nostra città. Sento che i giocatori non ne possono più, la sosta deve servire a farci tornare nel nostro stadio''.

Lopez elogia la crescita di Murru e parla poi di un altro giovanissimo in rampa di lancio: ''Nicola sta facendo molto bene. Barella? Secondo me verrà fuori''.