Prosegue la All Star Cup e molti verdetti sono già arrivati in particolare nel Girone C e nel Girone D. Ichnos Calcio Pirri non sbaglia un colpo e procede alla grandissima nel primo raggruppamento citato, bene anche Ichnusa qualificata matematicamente nonostante abbia ancora una gara da giocare.

Pur faticando leggermente contro Casteddu FC 2013, ce l’hanno fatta anche I Guardiani che vanno ai Quarti di Finale insieme al CFC Team il quale si sbarazza con un secco 6-0 della ASD Geriatria e vola alle Fasi Finali sperando di potersi togliere le sue buone soddisfazioni.

La sorpresa? Certamente il Real Pauli che ha vinto il suo raggruppamento, vale a dire quello B, dominando in lungo e largo. Qualificato ma per il rotto della cuffia, il Cagliari United 2010 con patron Alessandro Balzano che dovrà rodare al meglio i suoi in vista del Champions Cup.