Oggi, martedì 9 Settembre prende il via la seconda edizione della All Star Cup di calcio a 7 marchiata ASD AT League. L’associazione sportiva cagliaritana ha già molta esperienza e in questa stagione vuole migliorare i numeri della scorsa annata.

Sono sedici le compagini partecipanti a questa manifestazione e domani si parte dal San Lorenzo Stadium: alle ore 21:00 la gara inaugurale si giocherà tra Real Pauli e Sporting Sirboni. A seguire alle ore 22:00 sarà la volta di Ichnos Calcio Pirri in casa dei Los Lobos.

Considerato che la passata edizione registrò dodici squadre, grande gioia si registra negli uffici AT League, abbiamo sentito il vice presidente Francesca Farris: “siamo contenti, quest’anno daremo un ulteriore piccolo tocco di serietà con i cartellini, in attesa delle grandi sorprese in Champions Cup!”.

Ed è proprio così, il 13 Ottobre partirà la terza edizione del campionato di calcio a 7 più importante del cagliaritano e che lo scorso anno ha registrato la bellezza di 65 squadre. Gli impianti in collaborazione: La Salle, San Lorenzo, Ferrini Cagliari e Monte Claro sono già pronti ad accendere i motori!