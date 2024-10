E' una delle ultime chiamate per il treno che porta alla salvezza. Alle 18 il Cagliari scende in campo a Salerno nelle scontro diretto che vale una fetta importante della stagione. Dopo l'esonero/licenziamento di Mazzarri la squadra è stata affidata ad Agostini, chiamato a tirare fuori i rossoblù dalle sabbie mobili in questo rush finale.

La formazione scelta per la sfida dell'Arechi è la seguente: Cragno in porta, linea difensiva a tre con Ceppitelli, Lovato e Altare, Bellanova e Lykogiannis sulle fasce a centrocampo e in mezzo Deiola, Grassi e Rog, davanti la coppia di peso Joao Pedro-Pavoletti.

La classifica, dopo il successo dei campani nel recupero col Venezia, vede la Salernitana avanti di un punto (29 contro i 28 del Cagliari). Fondamentale per i sardi un successo in trasferta; una sconfitta, invece, significherebbe quasi certamente retrocessione.