Il Cagliari vuole proseguire il suo momento positivo dopo i risultati ottenuti con le big del campionato. Al Ferraris i rossoblù affrontano il Genoa rivelazione del campionato.

La vittoria di ieri del Frosinone, che ha schiantato la Salernitana condannandola alla retrocessione, ha ristretto ulteriormente la forbice nella lotta salvezza, e i sardi sono chiamati a dare una risposta per tenere le rivali a distanza.

Al momento sono 4 i punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dall'Udinese, impegnato a Bologna. Un successo esterno avvicinerebbe sensibilmente gli uomini di Ranieri all'obiettivo.

Il tecnico per la sfida riproporrà sicuramente Shomurodov davanti, apparso in ottima forma nelle ultime uscite. Irrinunciabile Gaetano, che potrebbe essere affiancato da Oristanio. In mezzo corsa e muscoli se dovessero scendere in campo Makoumbou, Deiola e Sulemana, con ai lati Nandez e Augello.

Possibile conferma dietro per Hatzidiakos con Mina e Dossena. Fra i pali Scuffet. La sfida del Ferraris si disputerà lunedì alle 20:45.