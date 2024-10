Sport

Poteva essere la domenica perfetta per gli uomini di Lopez: gol di Sau al 28' e un Milan stanco ma pur sempre pericoloso tenuto a bada come si deve per 90 minuti o quasi. Quasi, perché dopo una partita in cui il Cagliari ha concesso poco e niente agli uomini del neo-allenatore Seedorf il centrocampista cileno Matias Cabrera