Finisce 2-0 al San Nicola di Bari la prima partita della nuova Italia targata Antonio Conte contro l'Olanda di Van Persie.

Una prova di carattere degli azzurri che mettono sotto l'Olanda, terza ai Mondiali in Brasile, affidandosi ai tanti giovani nomi di un calcio che vuole e deve rinascere.

Al primo appuntamento dopo la disfatta brasiliana qualcosa è cambiato e si vede, lo si sente nell'aria. Antonio Conte, in pochi giorni, ha rivoluzionato le gerarchie dello spogliatoio dando una nuova spinta all'universo del pallone italiano.

Ad aprire le danze è Ciro Immobile che al 3' raccoglie un bel lancio di Bonucci supera e beffa Cillissen per l'1-0. In campo mancano i senatori Buffon, a riposo in panca, e Pirlo, infortunato. C'è invece De Rossi che lascia il segno quando già al 9' chiude il match mettendo dentro il 2-0 su rigore assegnato all'Italia dall'arbitro Karasev.

Grande sorpresa della partita l'attaccante lucano in forza al Sassuolo Simone Zaza che pecca un po' di imprecisione ma dimostra di saper trovare la posizione. Darmian, Giaccherini, Destro, Pasqual, sono gli uomini che aspettavamo e che, forse, adesso ci sono e possono accompagnarci verso Euro 2016.

La prima è andata bene, speriamo di non rimangiarci presto le parole di oggi. Martedì siamo a Oslo per Italia-Norvegia e non sarà un'amichevole, la sfida sarà valevole per le qualificazioni agli Europei. Forza Azzurri!