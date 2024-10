"Voglio essere il primo a giocare sei mondiali", parola di Gigi Buffon che in un'intervista al magazine bianconero HJ rilascia dichiarazioni importanti per quanto riguarda il campionato della Juve e la sua esperienza in Nazionale.

L'estate scorsa, in Brasile, capitan Buffon ha eguagliato il record dei cinque mondiali disputati del messicano Antonio Carbajal e del tedesco Lothar Matthaus. Oggi guarda avanti e vuole abbattera il muro della sesta Coppa del Mondo.

Dopo Francia '98, Corea e Giappone 2002, Germania 2006 (edizione vinta dall'Italia), Sudafrica 2010 e Brasile 2014, Gigi Buffon punta alla spedizione del 2018 in Russia.

"Mancano più di tre anni e non voglio illudermi" ha detto "Ma sono fatalista, sono nato per questo tipo di lavoro e per essere un'eccezione. Se dovesse succedere che diventerò il primo giocatore al mondo a fare sei mondiali saremmo di fronte a qualcosa di più unico che raro."