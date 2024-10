Doppio trionfo a Roma, in occasione dei campionati italiani, per l'esperto atleta di Buddusò Nino Addis, che a ben 85 anni continua a stupire portando a casa importanti successi di categoria.

A celebrarne le vittorie l'amministrazione comunale, che scrive: "L’Associazione Atletica Buddusò porta alta la bandiera del nostro paese anche a Roma, in occasione dei campionati italiani individuali Master su Pista, che si sono svolti questo fine settimana. Il protagonista indiscusso di questo evento è stato il nostro “Eterno Ragazzo”, Nino Addis, classe 1939 che, da vera istituzione dello sport, ha portato a casa 2 medaglie d’oro, oltre ad aver battuto il record per i tempi migliori della sua categoria".

"Uno straordinario esempio di resilienza e passione - conclude -, che ci insegna come la dedizione per lo sport non ha limiti di età. L’Amministrazione Comunale si complimenta e augura a Nino tanti altri traguardi come questo".