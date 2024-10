Ecco le parole del mister in conferenza stampa:

"I momenti difficili in una stagione ci sono sempre, il nostro è legato anche ad un calendario particolare, ma di questi momenti me ne sono capitati tanti e quando se ne esce si viene fuori meglio di prima. Abbiamo forse pagato troppo dazio, ma ci può stare. Un mese fa, contro la Lazio, eravamo quarti, oggi siamo sempre gli stessi e dunque da questo periodo dobbiamo uscirne più forti di prima. Quali partite rigiocherei di questo periodo? Tutte, sono state partite dalla storia a sè, forse dico quella contro la Lazio che è stato l'inizio di un periodo mentale che abbiamo subito. Dopo un mese va archiviato tutto questo. Sapevo che la partita con la Lazio poteva lasciar qualche scoria e onestamente l'ha lasciata. Stiamo cercando di lavorare con serietà per uscirne tutti insieme. Forse abbiamo perso un po' di leggerezza".

"Io in bilico? Conta solo il Cagliari, non Maran. Castro è out, non si è allenato regolarmente. Serve anche portare gli episodi a nostro favore, non dobbiamo nasconderci dietro ad un dito. Siamo noi che dobbiamo metterci nelle condizioni giuste, è da un mese che tutto sembra più difficile, ma basta un niente per dare una sterzata. In Coppa italia ho visto una squadra che è andata in crescendo quindi sono sicuro che potremmo tenere il ritmo del girone d'andata anche in quello di ritorno. Un mese non può cambiare tutto, dobbiamo solo ritrovarci.

"Cragno? Sta lavorando, sta mettendo minuti anche nelle partitelle, deve ritrovare la condizione ma le cose stanno procedendo al meglio e di settimana in settimana migliorerà ancora. Non voglio cercare alibi, è innegabile che se le 6 sconfitte le avessimo diluite in maniera diversa ora si parlerebbe di altro, visto che abbiamo chiuso al sesto posto il girone d'andata.

"Il Brescia? Ha un'identità precisa, hanno avuto delle difficoltà durante il campionato, e con Corini hanno trovato solidità, hanno vinto un campionato, ma noi dobbiamo concentrarci su di noi e basta e parlare poco degli avversari. Mercato? Io mi auspico di ritrovare domani la mia squadra, tengo più a questa situazione".