Il Cagliari pareggia 2-2 a Brescia ed esce dal match con tanto rammarico per le tante occasioni sprecate durante tutto l’arco del match. Vantaggio rossoblù al 21’ con Joao Pedro, pareggiato da Torregrossa 6’ dopo. Lo stesso attaccante bresciano a inizio ripresa riporta in vantaggio le rondinelle con un gran sinistro, ma è ancora Joao Pedro a pareggiare su rigore. Come detto, tante le chance sprecate dai ragazzi di Maran che perdono una grande occasione di tornare al successo.



LA CRONACA

Mister Maran propone la formazione tipo, ovvero quella che ha perso contro il Milan una settimana fa, con Joao Pedro e Nainggolan dietro Simeone. Il Brescia con Balotelli in panchina.



Il Cagliari inizia subito in avanti e con Simeone al 3’ va vicino alla rete, ma il tiro dell’argentino è respinto in corner dal portiere bresciano. Al 6’ risponde il Brescia con un tiro di Torregrossa respinto da Olsen con Ndoj che sbaglia tutto sulla ribattuta. Al 17’ punizione di Sabelli, palla alta. Al 21’ arriva il vantaggio del Cagliari: cross di Nandez e grande stacco di testa di Joao Pedro che batte Joronen. Al 27’ pareggia il Brescia: cross in mezzo, colpo di testa di Torregrossa e palla che supera Olsen.

Al 33’ Nainggolan allarga per Nandez che poi la rimette in mezzo ma il belga colpisce male e non riesce a concludere in porta. Al 35’ percussione di Rog, palla dentro per Simeone che a tu per tu con Joronen si fa ipnotizzare, altra grande occasione per i rossoblù. Il primo tempo si chiude così.



La ripresa inizia subito con il vantaggio del Brescia, un sinistro fulminante di Torregrossa che si infila all’incrocio d pali. Al 67’ calcio di rigore per il Cagliari per fallo di Romulo su Simeone: calcia Joao Pedro e segna il gol del pareggio rossoblù. Tre minuti dopo è Joao Pedro ancora ad avere la chance per il terzo gol ma conclude debolmente e Joronen respinge. Al 74’ Chancellor colpisce la traversa su un colpo di testa pericoloso. All'81' il Brescia rimane in dieci per l’espulsione di Balotelli, entrato da soli 6 minuti. All'87' destro di Nainggolan da buona posizione, ancora reattivo il portiere finlandese. Il Cagliari tenta l’assalto fmale ma senza riuscirci, la partita si chiude in parità.