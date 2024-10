E' oro ai Giochi del Mediterraneo per Federico Serra, 28enne pugile di Porto Torres. L'atleta, in Algeria, ha portato a casa il primo gradino del podio nella categoria 52 kg, battendo il marocchino Said Mortaji per intervento arbitrale alla prima ripresa.

Primo successo nell'importante manifestazione per l'atleta turritano, che negli ultimi Europei di Evran è riuscito a strappare il bronzo nei -51 kg. A omaggiare il successo anche il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas: "Straordinario, è un risultato che ci rende orgogliosi", ha detto.

"Ringraziamo questo grande combattente - prosegue il primo cittadino, figlio di una Porto Torres che non molla mai, per la gioia che ha dato alla città e a tutta la Sardegna. Siamo tutti in grado di fare grandi cose, grazie Federico per avercelo ancora una volta ricordato".