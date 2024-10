Jérémy Bernardin non potrà sfidare questo pomeriggio sul ring del Palapirastu di Cagliari l'italiano Patrick 'Paki' Cappai: il pugile francese scelto inizialmente come sfidante per il titolo mondiale silver youth è rimasto in patria perché sarebbe stato arrestato con l'accusa di aver rubato un camion, secondo quanto riferisce la stampa francese.

I legali del boxeur avrebbero negato agli organizzatori il coinvolgimento dell'atleta nella vicenda, ma di fatto il pugile non potrà combattere contro Cappai. La serata di sport però non sarà annullata: il co-sfidante il nicaraguense Darwing Martinez è stato designato dalla WBC ed è giunto in nottata a Cagliari.

Le operazioni di peso si sono regolarmente svolte alla Boxe Team Cappai a due passi dall'hotel dove alloggiano gli atleti. La manifestazione avrà inizio come previsto al PalaPirastu di Cagliari a partire dalle 18.