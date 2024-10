Marco Borriello è un giocatore del Cagliari. La notizia, nell'aria già da diversi giorni, è diventata ufficiale in queste ore e lo stesso bomber napoletano ha postato un video su Instagram annunciando il suo ritorno in Italia.

Borriello, che ha firmato un contratto annuale da 700mila euro con opzione per il secondo anno, dovrebbe sostenere in giornata le visite mediche e potrebbe far parte del gruppo rossoblu già da mercoledì.

L'attaccante ha indossato la maglia di alcuni dei club più prestigiosi della nostra Serie A come Juventus, Milan e Roma totalizzando anche 7 presenze in Nazionale. E' uno dei talenti più discussi del nostro calcio, da sempre protagonista dei gossip estivi, ha segnato più di 100 gol in carriera.