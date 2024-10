Marco Borriello, bomber dal cuore d'oro. I botta e risposta con Bobo Vieri, l'estate scorsa, appassionarono milioni di italiani facendo divertire e strappando un sorriso a suon di sfottò e goliardate. Al termine dell'estate l'ex campione azzurro promise al neo acquisto del Cagliari che se avesse segnato 15 gol in campionato gli avrebbe pagato le vacanze nel 2017.

Borriello ha accettato la sfida mettendo a segno (per ora) 20 gol di cui 16 in Serie A. Così, Bobo Vieri, ha perso la scommessa e ha donato all'amico una somma di denaro.

Borriello, però, ha regalato ai suoi tifosi una piacevole sorpresa. "L'assegno di Bobo è arrivato - ha dichiarato in una recente intervista - e invece di spenderlo per la vacanza ho deciso di usarlo per una buona causa. Ho comprato tre defibrillatori e ho scelto di donarli a tre realtà che tengo nel cuore. Una è la città di Napoli, l'altra è la Sardegna e l'altro è il popolo di Norcia. In attesa di una nuova scommessa per la prossima stagione vi abbraccio tutti".