Il Cagliari perde 2-1 a Bologna e colleziona il secondo ko in tre partite, due su due in trasferta dopo la sconfitta di Marassi. I rossoblu, oggi in maglia verde, non sono riusciti nella doppia rimonta dopo il 2-0 degli emiliani, anche a causa dell’espulsione di Storari a inizio ripresa e del brutto ko di Ionita quasi a fine partita che ha lasciato la squadra di Rastelli addirittura in nove.

Il primo tempo è diviso in due: bene il Bologna all’inizio, col gol di Verdi al 23’ che ha spezzato in due il match. Ottima la punizione dell’ex talento del Milan, che, anche con la collaborazione di Storari, ha realizzato il suo primo gol con la maglia rossoblu. Poi il Cagliari ha preso campo e si è fatto più intraprendente, anche se le occasioni sono state pochissime. Nella ripresa poi l’andamento è stato ondulante. Il Bologna ha provato il gol del 2-0, mentre il Cagliari cercava di stare in partita, provando ogni tanto a venire fuori. Il problema è stata l’espulsione, abbastanza contestata, di Storari al 54’ che ha lasciato i sardi in 10 per quasi tutto il secondo tempo. Al 73’ Rastelli decide di rischiare il tutto per tutto inserendo Farias per Murru, ma un minuto dopo Di Francesco ha chiuso il match, con un gol sotto porta su assist di Krejci. Il Cagliari non si è mai arreso e l’ha dimostrato anche quando è tornato in partita col bellissimo gol su punizione di Bruno Alves all’83’. Ma il pesante infortunio di Ionita a tempo scaduto (si teme la frattura della tibia per lui) ha in pratica chiuso il match anzi tempo. Appuntamento ora tra sette giorni al Sant'Elia contro l'Atalanta

LE PAGELLE

I PIU’: Padoin, soprattutto nel primo tempo, è uno di quelli che si prende più responsabilità, cercando l’uno contro uno e provando a scombinare i piani. Bruno Alves si conferma grande baluardo difensivo, con la ciliegina sulla torta del gran gol su punizione. Borriello, conclude poco, ma si dà un gran da fare, lottando con i centrali emiliani.

I MENO: Sau, dopo la bella gara contro la Roma, torna a mostrare la part peggiore d sé. Ionita, troppi errori e poca intraprendenza. Sfortunato nel finale con quel brutto infortunio, in bocca al lupo. Barella, marcato bene, non trova mai lo spunto. E’ giovane e si farà, ma oggi finisce tra i peggiori. Isla, forse il peggiore tra i peggiori. Si fa beffare sul secondo gol dei rossoblu e in generale è sempre in affanno.

Ecco il tabellino del match:

BOLOGNA (4-3-3): Da Costa; Krafth, Gastaldello, Oikonomou, Masina (31' st Torosidis); Dzemaili, Nagy (40' st Viviani), Taider; Verdi, Destro (23' st Di Francesco), Krejci. A disp.: Ravagna, Sarr, Helander, Ferrari, Morleo, Mbaye, Torosidis, Pulgar, VIviani, Mounier, Di Francesco, Floccari. All. Donadoni.

CAGLIARI (4-3-1-2): Storari; Isla, Salamon, Bruno Alves, Murru (20' st Tachtsidis); Padoin, Di Gennaro, Ionita; Barella (10' st Rafael); Borriello, Sau (29' Farias). A disp.: Colombo, Rafael, Bittante, Pisacane, Ceppitelli, Capuano, Munari, Tachtsidis, Farias, Melchiorri, Giannetti. All. Rastelli.

Arbitro: Abisso di Palermo

Marcatori: 23' Verdi, 19' st Di Francesco, 38' st Bruno Alves

Ammoniti: Barella, Ionita, Dzemaili, Bruno Alves

Espulsi: Storari