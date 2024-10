Ampio turnover in casa Cagliari: Aresti in porta (due anni e mezzo dopo l’ultimo match giocato), Zappa e Barreca sulle fasce, Capradossi e Obert centrali, Lella, Viola e Kourfalidis in mezzo al campo, Pereiro e Millico con Lapadula punta.



Le prime due conclusioni del match nei 10’ iniziali sono del Bologna, prima con Sansone e poi con Zirkzee, ma sui due tiri è attento Aresti a parare. Segnali di Cagliari arrivano al 24’ con un destro di Kourfalidis che però finisce abbondantemente a lato. Al 27’ colpo di testa di Bonifazi e altra respinta di Aresti. Al 33’ tiro a giro col sinistro di Sansone da fuori, Aresti sempre con la respinta. Al 38’ improvviso tiro da fuori di Barreca e palla sulla traversa!

La migliore occasione del match è per il Cagliari. Al 40’ però il Bologna passa: Schouten lanciato in profondità supera Aresti con un tocco che beffa il portiere rossoblù stavolta poco reattivo. L’arbitro, però, su segnalazione del Var, annulla per fuorigioco. È l’ultima emozione del primo tempo.



All’intervallo il Bologna ne lascia tre negli spogliatoi, Zirkzee, Barrow e Ferguson e mette dentro tre titolari come Arnautovic, Orsolini e Soriano. I padroni di casa spingono fin da subito e bloccano il Cagliari nella propria metà campo. Al 50’ gran botta da fuori dell’ex Lykogiannis, ma palla alta. Al 68’ dentro Pavoletti e Dossena, fuori Lapadula e Capradossi. Poco dopo questo doppio cambio, lancio in profondità per Soriano, Obert buca l’intervento ma il tiro del centrocampista è ottimamente respinto da Aresti in corner.

Sul piazzato seguente, però, il Bologna passa in vantaggio: Lykogiannis sfiora di testa e Obert la devia in porta provocando uno sfortunato autogol. Al 77’ dentro Luvumbo e Cavuoti, fuori Pereiro e Viola. All’80’ Zappa dentro per Pavoletti ma ci arriva prima Bardi che respinge. Al 93’ Dominguez si invola verso la porta sarda ma spreca il match point calciando alto. È comunque l’ultima occasione della gara col Bologna che porta a casa il successo.