E' sfida a colpi di bomberismo fra Bobo Vieri (col suo fantomatico Telegiornale da Formentera), Gianluca Vialli (che in vacanza a Porto Cervo ha lanciato il Telegiornale del Gennargentu) e Marco Borriello.

Per tutta l'estate i tre, protagonisti a vario titolo del calcio italiano degli ultimi vent'anni, si sono lanciati provocazioi tramite il social network Instagram facendo divertire le decine di migliaia di fans che seguono i loro profili.

L'ultima sfida arriva da Vieri che, durante la conferenza stampa di presentazione di Marco Borriello a Cagliari, ha fatto arrivare un video all'attaccante napoletano. "Oggi è il giorno della tua presentazione a Cagliari. Voglio farti un grossissimo in bocca al lupo. Siccome so che farai tanti gol voglio fare una scommessa con te. Se riesci a fare dai 15 gol in su il prossimo anno ti pago le vacanze, altrimenti le paghi tu a me".

"Lui li avrebbe fatti facilmente perché era una potenza incredibile" ha risposto divertito Borriello "a me non va di promettere dei gol ma cercherò di guadagnarmi la vacanza gratis".