BlueWorld conquista il titolo italiano più ambito, quello dei Campionati italiani assoluti, che si sono svolti a Torino questo fine settimana. Un titolo che ancora mancava nel palmares della compagine cagliaritana, che con questo entra nella storia dell’apnea italiana, perché è la prima squadra a vincere tutti i titoli disponibili: campioni di apnea profonda, a Villasimius, campioni di apnea per categorie, a Fabriano, e da ieri, campioni assoluti, a Torino, cioè quelli riservati agli atleti della massima categoria, gli élite.

Con 759 punti i sardi salgono sul gradino più alto del podio, staccando di ben 130 punti la seconda arrivata, la padrona di casa, la Sotto Sotto di Torino (629), che ha organizzato i campionati assoluti per la Fipsas, la Federazione italiana di pesca sportiva e attività subacquee. Terza la Gonzatti di Genova, con 258 punti. «Grazie a tutti i componenti della squadra e allo staff che li ha preparati», afferma il presidente di BlueWorld, Roberto Mattana, riferendosi all’artefice di questo storico risultato: Riccardo Mura, il coach del gruppo agonistico creatore di un programma fatto di allenamento fisico e mentale e tanto carisma.

È lui, assieme a Simone Bagliani, che ha studiato la strategia che poi si è rivelata vincente a Torino. Mura è anche l’allenatore personale di Chiara Obino, record woman di apnea profonda. Le discipline in cui si sono cimentati gli apneisti sono: Dinamica con le pinne (DYNP) Dinamica con la monopinna (DYNM) Dinamica senza attrezzi (DNF) Endurance 8x50 (8 vasche da50 metrida fare entro 10 minuti) Endurance 16x50 Speed100 metri Statica.

Tra le prestazioni effettuate si evidenziano quelle di Alessia Frau e Sara Battolu, argento e bronzo nello Speed100 metri femminile, statica con il bronzo di Mirna Muscas, che ha trattenuto il fiato sul pelo dell’acqua per 4’36”31. Simone Bagliani con 199 metri in dinamica con la mono pinna (9°) e 145,79 inDNF (6° in rana subacquea), Marco Argiolas nella statica con 5’49” 40 BlueWorld è stata per tre volte campione italiana indoor per categorie, 2 volte outdoor e con la vittoria a Torino, anche italiani assoluti.