Altro Silver Sponsor in casa Dinamo Banco di Sardegna: si tratta della Blue Assistance, La società di Reale Group, leader nell’assistenza a persona e famiglia.

Una grande soddisfazione per il Club che consolida il proprio progetto anche grazie al sempre crescente interesse di partner che scelgono di investire sul futuro della società del Presidente Stefano Sardara.

«La scelta di sostenere uno sport di squadra è pienamente in linea con i valori di Blue Assistance – ha affermato Marco Mazzucco, Direttore Generale di Blue Assistance -. La nostra società, infatti, crede fortemente nel lavoro in team quale elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi comuni e in questo campo Dinamo è sicuramente un ottimo esempio di gruppo coeso e determinato, capace di lavorare con tenacia negli anni per aumentare le proprie performance, raggiungendo traguardi importanti a livello nazionale ed internazionale e mantenendo sempre alti i valori positivi dello sport».