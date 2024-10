I giovanissimi dello Sporting Club Gigi Riva tengono alta la bandiera dei quattro mori nell'Africa subsahariana. Nella città di Parakou (Benin) esiste infatti una squadra dedicata a Rombo di Tuono. I giocatori indossano una fedele riproduzione della maglia dello scudetto rossoblù del 1970.

"Pomeriggio impegnativo oggi (5 luglio, ndr) per la squadra under 17 dello Sporting Club Gigi Riva di Parakou (Benin) - si legge sulla pagina Facebook Cagliari Club -. Dopo aver vinto a mani basse, senza la macchia di una sola sconfitta, il torneo provinciale Evenemential, portando a casa anche i titoli di miglior portiere (Saturin) e miglior attaccante (Ridwane), ora i ragazzi del presidente Chaddad affrontano, sul campo della scuola Okedama, i pari età dell'Eclair FC per la vittoria in Coppa Evenemential, manifestazione parallela al campionato. In bocca al lupo ai nostri virgulti, affinché portino sempre in alto il nome del nostro campione e al tempo stesso portino con onore i quattro mori sulle loro maglie".