"Evidentemente è un’intenzione chiara di ammazzare una squadra del Sud. Possiamo togliere la Var se questa è la gestione, invece è diventata un’altra giustificazione per le loro cazzate". Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, esplode ai microfoni di Sky dopo la partita contro il Cagliari. L'episodio incriminato al minuto 84, quando Doveri fischia un calcio di rigone per i campani dopo un presunto contatto in area fra Asamoah e Viola.

Chiamato al Var, dopo aver rivisto le immagini, l'arbitro decide di annullare il tiro dal dischetto, ritenendo il contatto fra i due giocatori troppo lieve. "Noi ci rimettiamo un anno di sacrifici perché il signor Mazzoleni non sa neanche guardare la televisione - prosegue -. E' la prima volta che lo dico, ma questi signori devono uscire dal calcio".

"L’arbitro ha detto a Viola che il tocco era leggero, forse è lo stesso che è accaduto con Osimhen col Cagliari? I falli sono falli: è una vergogna, mi mandino dove vogliono. Questa è una denuncia, chi vuole mi quereli", ha concluso.

Immagine Sky