Il Cagliari vince lo scontro salvezza col Benevento e mette un altro mattoncino importante nella corsa alla salvezza. Contro i giallorossi la decidono i gol di Lykogiannis, Pavoletti e Joao Pedro.

LA CRONACA

Mister Semplici gioca con la formazione titolare, Cragno in porta, Ceppitelli-Godin-Carboni in difesa, Nandez e Lykogiannis sulle fasce, Deiola e Marin in mezzo, Nainggolan più avanzato dietro Pavoletti e Joao Pedro. Nel Benevento, Lapadula unica punta, Insigne e Caprari alle sue spalle.

Il Cagliari parte fortissimo, si butta in avanti e al 1’ è già in vantaggio con un gran tiro di Lykogiannis dalla distanza. Al 7’ sponda di Godin per Pavoletti che conclude di testa ma la palla finisce alta, peraltro dopo che l’arbitro ha ravvisato un fallo dello stesso attaccante rossoblù. All’11’ si vede il Benevento con un sinistro di Barba che Cragno para in maniera abbastanza semplice. Al 16’ arriva il pareggio del Benevento: Ceppitelli sbaglia, serve palla inavvertitamente a Caprari che a sua volta manda in profondità Lapadula che batte Cragno in uscita. Al 30’ buona chance per il Benevento con Caprari che col sinistro impegna severamente Cragno che compie una gran parata. Al 38’ altra grande parata del portiere del Cagliari su un ottimo colpo di testa di Schiattarella. I ragazzi di Semplici, dopo il gol a inizio partita, si sono praticamente spenti. Al 44’ altra occasione per i giallorossi con Caprari che di testa conclude, ma Cragno c’è. Il primo tempo si chiude così.

All’intervallo il Cagliari cambia un Carboni in grossa difficoltà con Zappa. Al 53’ bella palla in mezzo di Zappa, colpo di testa alto di Pavoletti. Al 59’ sempre Lapadula che mette in apprensione la difesa rossoblù, ma l’attaccante giallorosso è fermato bene dalla difesa cagliaritana. Al 63’ il Cagliari passa in vantaggio: cross di Nandez e colpo di testa facile facile di Pavoletti che batte Montipò. Dentro Asamoah per l’infortunato Lykogiannis. All’84’ calcio di rigore per il Benevento per fallo di Asamoah su Viola. L’arbitro, però, dopo il consulto al Var, annulla il penalty. Per il finale dentro Rugani e Duncan, fuori Marin e Deiola. Al 90’ l’ex Ionita si coordina per calciare al volo, ma la prende male e Cragno para. Cinque minuti di recupero. Al 93’ in pieno recupero, Joao Pedro chiude la partita dopo un’azione solitaria di Nandez e il Cagliari vince una partita importantissima.