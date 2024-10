Tripletta per Riccardo Manenti e Andrea Reginato campioni italiani di Beach tennis a Lido di Spina. È stato un trionfo per gli atleti sardi, che dal 21 al 24 giugno hanno vinto con grinta e determinazione a lido di Spina - vicino a Ferrara - i campionati italiani under 18 outdoor.

Reginato e Manenti, della società cagliaritana Beach Tribù, il cui Presidente è Beppe Martinez, hanno portato a casa risultati eccezionali: Riccardo Manenti in coppia con Andrea Reginato hanno vinto il doppio maschile con un risultato che si commenta da solo: 9-2 sulla coppia emiliana Nuti/Gabellini. Riccardo Manenti in coppia con Asia Binelli di Viareggio ha vinto i campionati italiani under 18 della categoria doppio misto e Andrea Reginato ha trionfato sul locale Nuti per 6-4 nel singolare maschile. il Beach tennis sta regalando soddisfazioni ed emozioni al popolo sardo.

Cagliari, la città dello sport, non deve dimenticare gli atleti del mondo del Beach Tennis, uno sport che riunisce appassionati ed atleti di tutte le età nella spiaggia del Poetto. Basta una racchetta ed una pallina. Beppe Martinez presidente dell’associazione Beach Tribù insieme a Stefano Cocco vicepresidente e direttore tecnico della Beach Tribù Academy, la scuola di Beach tennis di cui fanno parte Manenti e Reginato sono orgogliosi del titolo raggiunto dai loro atleti che premia l’impegno dell’associazione sportiva. Martinez a maggio scorso ha organizzato per il settimo anno consecutivo il torneo internazionale di Beach tennis Sant’Efisio Cup al lido di Cagliari.

È importante - dichiara Martinez - che questo sport, che ha tanti appassionati ed atleti, venga aiutato dalle Istituzioni, perché può crescere e - come è già in Emilia Romagna - diventare un polo di turismo sportivo anche in Inverno, visto che in Sardegna si gioca tutto l’anno.