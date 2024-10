Marco Spissu lascia l'Umana Reyer Venezia. Il play della Nazionale non ha raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto con il club orogranata e lascia dopo due stagioni.

"L'Umana Reyer Venezia - si legge in una nota - saluta e ringrazia Marco Spissu per la dedizione e la professionalità dimostrate durante le due stagioni in orogranata. Marco si è distinto non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per quelle umane. La Società augura a Marco il meglio per il prosieguo della carriera. In bocca al lupo Spi!".

Spissu vola in Spagna, pronto un contratto con il Casademont Saragozza. Si tratta di un debutto nella Lega Acb, dopo che tre estati fa Spissu era saltato all'ultimo il trasferimento al Malaga a causa di visite mediche non superate.