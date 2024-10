La Dinamo Banco di Sardegna, nel posticipo della 16^ giornata della Serie A di basket, supera per 84-74 la Vanoli Cremona e mette a segno la sesta vittoria consecutiva in campionato. Ora, la squadra di coach Pozzecco, si porta a -2 dalla capolista Virtus Bologna.

“Prima della partita non stavo bene e immaginavo fosse una partita complicata, complimenti a Cremona che ci ha messo in difficoltà con un match intenso, spesso in vantaggio ma poi ha dovuto fare i conti con il carattere dei miei ragazzi”. È il commento post partita del coach Gianmarco Pozzecco che ha aggiunto: “Sono riusciti ad andare oltre la fatica: la fotografia della partita è la bomba di Vitali susseguita dai crampi. Sono ragazzi splendidi, hanno grande senso di appartenenza e la chiave è che vivono bene qui in Sardegna. Il pubblico ad un certo punto ci ha dato una mano enorme ed è per questo che vogliamo dedicare questa partita a tutti i tifosi, desideravamo ardentemente fare un regalo a loro per chiudere quest’anno al meglio. Bucarelli in questa partita è stato l’uomo chiave in difesa, non scopriamo oggi le sue qualità ed è un valore aggiunto. Si chiude un anno con numeri straordinari, il bilancio non può che essere più che positivo e domani a mezzanotte saremo tutti felici, faremo sicuramente un brindisi a quest’annata ma immediatamente dopo penseremo a rimanere su questi livelli, non è facile ma questi ragazzi dimostrano che questo sogno è realizzabile. È difficile identificare l'emozione più bella del 2019, sicuramente l'abbraccio dei miei ragazzi a Treviso dopo il tecnico è una di queste, mi godo le piccole cose e le gioie di ogni giorno che sono tante”.

“Sicuramente abbiamo fatto una buona partita – ha detto invece Meo Sacchetti -, ma contro la Sassari di questo momento non basta, abbiamo patito molto la loro fisicità e tanti falli fischiati poi nel finale la loro intensità è cresciuta e hanno avuto la meglio. Spero nelle prossime gare di avere più giocatori a disposizione”.

I tabellini.

Dinamo Banco di Sardegna - Vanoli Cremona 84-74

Arbitri: Alessandro Vicino, Christian Borgo, Andrea Borgioni

Spettatori: 4618

Parziali: 21-22, 17-22, 25-15, 21-15

Progressivi: 21-22, 38-44, 63-59, 84-74

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 5, Mclean 1, Bilan 15, Bucarelli, Devecchi ne, Evans 25, Magro ne, Pierre 16, Gentile ne, Vitali 6, Jerrells 16. All. Gianmarco Pozzecco

Assist: 21 (Spissu 5)

Rimbalzi: 42 (Evans 13)

Vanoli Cremona: Sauders 12, Mathews, Zanotti ne, Sanguinetti, Diener ne, Ruzzier 9, Sobin 10, Richardson 12, De Vico 4, Happ 17, Palmi, Akele 10. All. Meo Sacchetti

Assist: 19 (Ruzzier 7)

Rimbalzi: 44 (Saunders 10, De Vico 8)