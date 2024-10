In occasione della gara 7 dei play-off scudetto tra Dinamo Banco di Sardegna e Grissin Bon Reggio Emilia, sarà installato in Piazza Pino Piras, nel centro storico di Alghero, un maxi schermo dove poter assistere alla sfida decisiva per la conquista del titolo italiano.

L'evento è reso possibile grazie alla collaborazione tra Banco di Sardegna, Fondazione Meta e Amministrazione comunale. L'appuntamento è per le ore 20.45.