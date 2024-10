La Klass Coral Alghero è pronta a tuffarsi nell’avventura dei play-off di Divisione Regionale 1. Questo sabato, 6 aprile, è in programma gara-1 dei Quarti contro l’Atletico Cagliari. Mentre gara-2, in programma una settimana dopo, si giocherà il sabato successivo nella palestra di Olmedo.

Il confronto con la formazione cagliaritana arriva a distanza di due settimane dal match della stagione regolare, nel quale la Coral l’ha spuntata con il risultato di 61-60. Ora la “lotteria” dei play-off, con i ragazzi di coach Longano che vogliono continuare a stupire dopo un ottimo sesto posto.

«Siamo contenti dell’obiettivo raggiunto perché eravamo consapevoli che non sarebbe stato facile, considerando che in squadra abbiamo solo tre senior e per il resto tutti ragazzi del vivaio, oltre a un classe 2002 – commenta il presidente Massimo Salvatori – Ma al di là dei risultati siamo soddisfatti della crescita esponenziale dei nostri giovani grazie all’ottimo lavoro svolto da coach Longano e dallo staff».

Questo sabato è in programma gara- 1 a Cagliari, poi sette giorni dopo ci sarà gara-2 a Olmedo. Se nessuna delle due squadre riuscirà a vincere entrambe le partite, si andrà infine a gara-3 da disputare eventualmente ancora a Cagliari. «Chiediamo a tutti i nostri simpatizzanti e sostenitori di venire a sostenerci a Olmedo. Siamo consapevoli che occorra fare un piccolo sacrificio ma ora più che mai i nostri ragazzi hanno bisogno di essere supportati» aggiunge Salvatori.