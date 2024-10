La Dinamo Banco di Sardegna torna al successo anche in Champions League. Dopo l'opaca prova di Ankara, Sassari si impone con autorità sui belgi del Filou Oostende, battuti per 90-71 al termine di una prova autoritaria e convincente.

Un Bilan perfettamente inserito, un Vitali in crescita e i soliti Spissu, Pierre e compagnia hanno sopperito ai malumori sotterranei prodotti dalle voci su un presunto "caso Jerrels": secondo i rumors l'ex Olimpia non si sarebbe ancora integrato nel "mondo Dinamo".

Il coach Gianmarco Pozzecco, in ogni caso, minimizza e guarda agli aspetti positivi. "E’ stata una buona partita. Siamo stati bravi a portarci avanti inizialmente e poi a gestire il vantaggio", dice il tecnico del Banco.

"Abbiamo giocato tutti bene, controllato la gara e meritato la vittoria", aggiunge. "Sono felicissimo per Bilan e Vitali - conclude Pozzecco - oggi in perfetta sintonia con il nostro gioco, siamo sulla strada giusta, iniziano a fidarsi uno dell'altro e per me questa è una cosa impagabile".