C'è sempre una prima volta, ma in certi casi ce ne sono di più. La Dinamo Banco di Sardegna Sassari vince la Supercoppa Beko 2014 di basket. E' la prima volta nella sua storia che Sassari vince questo trofeo. E l'ha vinta battendo l'Olimpia EA7 Armani Jeans Milano per 96-88.

Anche in questo caso, è una prima volta, perché la Dinamo sfata un tabù: non aveva mai battuto Milano al Palaserradimigni, il proprio campo. Dove, per inciso, si è giocata per la prima volta la finale della Supercoppa. La partenza della Dinamo è mostruosa. La pressione difensiva di Logan e soci mette in grossa difficoltà Milano e favorisce il gioco in transizione, la specialità di casa Sacchetti.

Dopo 5' i sardi volano a +10 con la tripla di Sanders: 16-6. Il vantaggio si dilata sino al 24-8, Banchi non trova nessuno in grado di far girare palla come servirebbe in momenti del genere. Sassari, al contrario, ottiene ottime risposte anche dalle rotazioni, Sosa su tutti, e chiude il primo quarto sopra di 15 punti: 29-14. L'errore di Melli in campo aperto dimostra che Milano è nel pallone. Il divario continua a crescere, in campo c'è solo Sassari, che continua a difendere in maniera impressionante. Hackett e compagni sbagliano l'impossibile, al 7' la Dinamo arriva a +21: 35-14. Però Brooks non perde la calma e tiene a galla l'Olimpia, che ritorna dentro la partita con un clamoroso parziale di 19-1 in 4' e si riporta a un possesso dal Banco: 36-33 per Sassari.

Nelle ultime fasi del quarto l'antisportivo di Hackett rilancia Sassari a +10: 50-40 a metà gara. Si ricomincia con un fallo tecnico fischiato a Gentile sulla sirena dell'intervallo, ma Milano inizia con maggiore concentrazione e dimezza lo svantaggio. Dopo 25' il tabellone segna 58-53 per Sassari, che resiste con le bombe di Brooks. Ora la partita è equilibrata, le due squadre corrono, ragionano e sbagliano pochissimo, Banchi si affida al tiro da lontano e trova le risposte che cercava da Brooks e da Kleiza, mentre Sacchetti si affida a Dyson, che tiene l'Armani Jeans a distanza. Si va all'ultimo intervallo sul 72-68 per Sassari.

Lo show del play di Sassari prosegue anche all'inizio dell'ultima frazione. Con una tripla, un assist, una palla intercettata e una penetrazione, Dyson spacca la partita e riporta il Banco a +10: 81-71 al 32'. Per fortuna di Milano Kleiza continua a segnare senza sosta dal perimetro, ma non basta, a 5' dalla fine i padroni di casa, che per la Lega oggi giocano in trasferta, restano sempre a +10: 84-74 per la Dinamo, l'Olimpia perde di nuovo il filo. Il solito Brooks prova a rimetterla in carreggiata, ma non c'è più tempo. La Supercoppa è di Sassari.