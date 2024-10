La Dinamo Banco di Sardegna Sassari batte in casa i tedeschi del Bamberg 102-84 nel sesto e ultimo turno di Last 32 e grazie alla differenza canestri con la gara di andata in Germania passa alla fase successiva della manifestazione.

Per passare il turno i sassaresi dovevano ribaltare la sconfitta dell'andata (83-72) e vincere con uno scarto di almeno 12 punti. Hanno fatto di meglio, vincendo di 18 punti al termine di una gara bellissima. L'impresa porta la firma di Caleb Green, autore di 32 punti e dei cugini Diener: 23 punti per Drake e 14 per Travis. Battere i tedeschi con uno scarto così alto non è stato affatto semplice.

E' stato un quarto quarto "spaziale" come lo ha definito Meo Sacchetti a fine gara a regalare il sogno di proseguire in Eurocup ai sassaresi. Il primo quarto si era chiuso con i sassaresi in vantaggio di soli due punti, 25-23. La partita è stata molto equilibrata anche nei secondi dieci minuti e le due squadre sono andate al riposo sul 53-51 per Sassari. Il terzo quarto la battaglia è poseguita sull'equilibrio (73-71) e la Dinamo non è riuscita a creare il solco.

Negli ultimi dieci minuti si è vista la migliore Dinamo della stagione ed è arrivata la vittoria che serviva.