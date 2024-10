La Dinamo tornerà in campo domani, martedì 17 ottobre, in Polonia , per l'esordio stagionale in Champions League, contro il King Szczecin , dopo la prima vittoria in campionato (80-76 contro Treviso nell'anticipo di sabato sera). Una sfida cui i biancoblu arrivano con il sorriso sulle labbra. Sabato sera la vittoria casalinga contro Treviso ha avuto un doppio effetto: ha tolto la Dinamo dall'ultimo posto in classifica e ha iniettato fiducia nei ragazzi di coach Bucchi.

Tanti i segnali positivi arrivati ​​dal parquet. Uno su tutti, il rientro della guardia statunitense Breein Tyree, che dopo l'infortunio che gli ha fatto saltare praticamente tutta la preseason, alla prima in campo ha dato spettacolo, trascinando la Dinamo alla vittoria e proponendosi come leader di una squadra alla ricerca di una propria identità. " Io voglio vincere, sono qui per vincere, voglio giocare il più possibile per vincere, questo è il mio lavoro. sono un realizzatore, ma importante è anche la difesa, l'intesa con i compagni. Ci sono i punti che si realizzano, ci sono le triple, ma l'importante è vincere, di questo dobbiamo convincerci con i compagni ", ha detto Tyree sabato a fine partita.

" Andiamo in Polonia a giocare contro un'ottima squadra, ma in trasferta non si sente la pressione del pubblico e forse si può giocare con più fluidità ", ha detto coach Bucchi. " Contro Treviso abbiamo vinto, e ora diventa tutto più facile ". Domani sera alle 18,30 palla a due a Stettino per la prima gara della Champions League 2023-24.