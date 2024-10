La Dinamo Banco di Sardegna si è ufficialmente ripresa e lo conferma la vittoria di ieri , quando ha superato al PalaSerradimigni Trento col punteggio di 80-73 in una gara sorprendente, che ha visto i sassaresi iniziare con il piede sbagliato , subendo un secco 0- 11 da Trento, per poi esplodere in un secondo quarto stellare (30-6 il parziale) che li ha portati a chiudere il primo tempo avanti di 17 lunghezze sul 45-28.

Nell'ultimo quarto la Dinamo, priva del centro Diop e con il play Whittaker a mezzo servizio perché febbricitante, ha subito il ritorno degli ospiti che sono riusciti a portarsi dal -26 al - 7. I biancoblu hanno resistito e chiuso la partita con la seconda vittoria in campionato. Stratosferiche le prestazioni di Tyree (20 punti, 5 rimbalzi, 2 assist) e Charalampopoulos (20 punti, 4 rimbalzi, 3 assist) su tutti, seguiti dal centro francese Stéphane Gombauld (14 punti, 9 rimbalzi) e dal capitano Stefano Gentile (15 punti, 3 rimbalzi, 2 assist).

" I ragazzi sono stati molto bravi per l'attenzione e l'intensità messa in campo per 33 minuti ", ha commentato coach Piero Bucchi, soddisfatto della prova dei suoi giocatori. " C'è stato un piccolo calo alla fine, ma abbiamo portato a casa una vittoria importante che dà seguito alla nostra ripresa. È evidente che la squadra sta meglio di 20 giorni fa ". Questa settimana nessun impegno europeo per la Dinamo, che potrà dedicarsi totalmente agli allenamenti in vista della prossima partita di Lega A, domenica alle 12 a Pistoia .