Si accende il sogno della Dinamo Sassari di conquistare la Coppa Italia dopo il Final Eight di ieri che ha visto il Ko di Milano con Sassari.

La grande favorita della vigilia, l'EA7 Armani Milano, squadra di Luca Banchi, cede al Banco Sardegna di Sassari 80-82 al termine di un match molto combattuto che ha visto i padroni di casa condurre per oltre tre quarti, superato nel finale dai sardi che domani sera (ore 20.30) affronteranno la Grissin Bon Reggio Emilia per un posto in finale.