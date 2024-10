Domenica 28, lunedì 29 e martedì 30 Agosto i campi di baseball di Alghero a Maria Pia ospiteranno un’importante iniziativa formativa curata dal Comitato Regionale della FIBS e dalla USSSA (United States Speciality Sport Association). Le due società locali Catalana e Tigri, impegnate dallo scorso anno nel “Progetto Alghero”, collaboreranno per favorire, grazie a questa grande opportunità, lo sviluppo tecnico per i giocatori di baseball dai 9 ai 18 anni di tutto il Nord Sardegna.

Presenti atleti ed allenatori di fama mondiale, cresciuti nelle squadre della Major League Baseball americana come Ernest Lee “Junior” Spivey, allenatore professionista che per ben 15 anni ha ricoperto nella massima serie a stelle e strisce il ruolo di seconda base, vincitore nel 2001 con gli Arizona Diamondbacksdelle World Series e selezionato, l’anno seguente, per gli All Star Games. Ci sarà anche il lanciatore dei Kansas City Royals Jaime Bluma, allenatore professionista ed inserito nella Hall of fame nel Wichita State, insieme a Desmond “Desi” Relaford, che per 11 anni ha giocato in diversi ruoli, ed in varie compagini, nella MLB.

Altro nome importante è quello del venezuelano Nibaldo Enrique Acosta, lanciatore che vanta contratti con i Seattle Mariners, trasferitosi poi in Italia dove ha difeso il monte di Reggio Emilia e che oggi allena a Piacenza. Presenti anche due “manager” italiani: Gianluca Marenghi, atleta ed allenatore a Reggio, Parma e Codogno, già guida del Piacenza nella vittoria del campionato IBL2 e oggi nello Staff della nazionali giovanili italiane; Andrea d’Auria, prima giocatore del Piacenza, Lodi e Godo, poi allenatore a Reggio in IBL. È Technical Commissioner WBSC, Manager della nazionale della Romania e dal 2010 è International Director USSSA.

Il Camp è pensato per dare l’opportunità ai giovani atleti di migliorarsi nella propria tecnica fondamentale e nelle proprie qualità tecnico-tattiche e mentali, confrontandosi con uno staff professionistico di fama e caratura mondiale. Saranno coinvolti gli atleti tesserati FIBS per l’anno agonistico 2016 in possesso di certificazione sanitaria d’idoneità alla pratica agonistica del baseball in corso di validità, ma anche i tecnici e gli aspiranti tecnici, impegnati nell’attività giovanile, tesserati alla FIBS nell’anno in corso.

Saranno organizzate specifiche sessioni di lavoro per diverse classi d’età nelle quali saranno presenti i tecnici delle rispettive società. Nei tre giorni occorrerà presentarsi in campo alle ore 9.00 - Domenica avvio nel “Maria Pia Field” adiacente al plesso Villa Maria Pia - con la divisa (completa di casacca o maglia, pantalone lungo, cintura, cappellino), guantone, scarpe da gioco, mazza e caschetto, nonché attrezzattura da catcher per i ricevitori. Le sessioni si concluderanno alle ore 17.00 ed il pranzo sarà curato dell’organizzazione. La quota complessiva di partecipazione, comprendente anche il pranzo e i gadgets, è di € 30,00.