"Sono cambiato molto dai tempi di Cagliari". Nicolò Barella si racconta a 360 gradi in un'intervista apparsa nel canale Youtube di Matteo Caccia. Il centrocampista isolano ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, parlando anche della maturazione sportiva e personale rispetto ai tempi in cui era una giovane promessa in maglia rossoblù.

"Essendo molto duro di testa mi piaceva fare le guerre, litigare - ricorda -. Trovavo problemi che in realtà non esistevano. Come si dice in sardo, una volta ero molto 'murvone'. Se mi vedi da lontano ti sembro antipatico. Ora non ho più voglia di vivere così".

"Adesso sono molto più sereno - afferma -, nella vita e in campo. Stare con mia moglie e i miei figli mi ha insegnato che ci sono problemi più grandi. Prima girava il meme: 'Sei bella come una protesta di Nicolò Barella', quella era divertente.

"Mi godo molto di più le fortune che ho. Prima volevo dimostrare sempre qualcosa, Ora se in una partita posso mettermi da parte e aiutare i miei compagni sono felice. Nella scorsa stagione ho fatto 2 gol. Eppure - conclude - è stata la più bella della mia vita".