Intervistato a Inter Tv, su Dazn, nel primo appuntamento del nuovo format "Careers", Nicolò Barella ha raccontato delle suo origini e del rapporto con la Sardegna. "Sono nato a Pirri, e Sestu è il paese dove sono andato a vivere con i miei genitori. Sono molto legato alla mia terra e orgoglioso delle mie origini", afferma.

E sull'utilizzo del sardo rivela un curioso aneddoto: "Lo uso qui a Milano quando non voglio farmi capire dalle persone". Poi rivolge un pensiero al suo idolo Gigi Riva: "Puoi fare tutto nella tua carriera ma non farai mai quello che ha fatto Gigi Riva per Cagliari. Quando mi ha detto che mi conosceva e mi ha fatto i complimenti mi ha reso orgoglioso di quello che faccio e di quello che ho fatto".

Sulla sua fede interista: "Era il compleanno di mia sorella. Quella era la maglia di Ronaldo se non sbaglio - afferma commentando una sua foto con la maglia nerazzurra -, ma ne avevo una anche di Recoba. Come ho sempre detto sono un tifoso del Cagliari ma ho sempre simpatizzato Inter".

Infine torna sulla foto diventata virale mentre indossa gli occhiali da sole al

Quirinale: "Quella foto ha creato delle fantasie infondate. Portavo gli occhiali poiché avevamo dormito appena tre ore. Quella che tengo in mano è acqua, non birra. Sembra che sia tornato da un after party, ma in realtà non è andata così".