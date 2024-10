"Oltre i colori, complimenti Simon". Nicolò Barella si congratula su Instagram con Simon Kjaer, il capitano danese e difensore del Milan intervenuto tempestivamente in soccorso di Christian Eriksen, quando ieri dopo aver accusato un malore si è accasciato al suolo lasciando tutti col fiato in sospeso.

Kjaer ha immediatamente soccorso il compagno, sistemandolo nella posizione corretta dopo aver fatto in modo che la lingua non ostruisse la respirazione e dimostrando grande lucidità e freddezza in un momento tanto delicato quanto inaspettato. Successivamente ha chiamato a raccolta i compagni per proteggere da telecamere indiscrete il connazionale durante le operazioni dei medici e si è precipitato a consolare e rassicurare la moglie dello stesso Eriksen, profondamente scossa.

Comportamenti da vero leader e un gesto che potrebbe essere stato decisivo per le sorti del fantasista danese, che, come affermato dal medico della Nazionale "era praticamente morto". Le parole di Barella sono anche quelle di milioni di tifosi, che sui social hanno acclamato Kjaer. I tifosi rossoneri lo invocano come prossimo capitano milanista; i nerazzurri, grati per aver salvato la vita al loro beniamino, preparano già la standing ovation per il prossimo derby.

Avversari in campo, uomini, amici, campioni nella vita. Un'altra dimostrazione che lo sport può e deve essere un esempio per chi sogna un giorno di poter percorrere le orme dei propri idoli.